Biało-czerwone od początku tygodnia przebywają w Wałczu i jest to pierwsze po pięciu miesiącach przerwy zgrupowanie reprezentacji. Na zakończenie obozu podopieczne Arne Senstada zmierzą się w Gnieźnie z Serbią.

Pierwsza stolica Polski po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem meczu reprezentacji w piłce ręcznej. Wybór jednak nie był przypadkowy, bowiem Gniezno od kilku lat staje się coraz mocniejszym ośrodkiem żeńskiego szczypiorniaka. Miejscowy MKS Urbis w ubiegłym sezonie awansował do ćwierćfinału Pucharu Europejskiego. Zainteresowanie spotkaniem jest bardzo duże, a jak poinformowali organizatorzy, wszystkie bilety zostały wyprzedane.

Kibice w Gnieźnie będą mogli obejrzeć w akcji trzy zawodniczki swojej drużyny – to Katarzyna Cygan, Nikola Głębocka i Malwina Hartman. Ta ostatnia będzie miała szansę zadebiutować w drużynie narodowej, podobnie jak Natalia Pankowska z Piotrcovii. Cygan z kolei nie ukrywa, że występ w „swojej” hali w narodowym trykocie będzie dla niej czymś wyjątkowym.

- Dla mnie to bardzo wyjątkowe wydarzenie, że mogę zagrać mecz reprezentacji w Gnieźnie, w mieście, z którym jestem związana na co dzień. To ogromna duma wystąpić tutaj w biało-czerwonych barwach i czuć wsparcie własnych kibiców. Spotkanie z Serbią na pewno będzie dużym wyzwaniem, ale takie mecze dają najwięcej doświadczenia i motywacji do dalszej pracy. Zrobimy wszystko, żeby pokazać naszą walkę i charakter, a ja osobiście chcę dać z siebie maksimum dla drużyny i dla kibiców, którzy będą z nami w hali. Możliwość reprezentowania Polski właśnie tutaj to dla mnie ogromne przeżycie – przyznała Cygan, cytowana przez oficjalną stronę gnieźnieńskiego klubu.

Senstad na zgrupowanie i spotkanie z Serbkami powołał 19 zawodniczek. Zabrakło Klaudii Grabińskiej (Start Elbląg), którą wyeliminowała kontuzja stawu skokowego, a zastąpiła ją Pankowska.

Mecz w Gnieźnie dla obu reprezentacji jest etapem przygotowań do mistrzostw świata, które 27 listopada rozpoczną się w Niemczech i Holandii. Biało-czerwone swoje mecze rozgrywać będą w holenderskim Hertogenbosch, gdzie zmierzą się z Chinami, Tunezją i Francją.

Oba zespoły spotkają się po raz 11. w historii - dotychczasowy bilans jest minimalnie lepszy dla rywalek, które wygrały pięć pojedynków, a Polki cztery, natomiast jedno spotkanie zakończyło się remisem. Po raz ostatni obie reprezentacje zagrały ze sobą w mistrzostwach świata w 2023 roku w duńskim Herning - mecz zakończył się wygraną biało-czerwonych 22:21.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Serbia na Polsatsport.pl.

KN, PAP