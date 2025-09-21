Krakowianie przewodzą tabeli Betclic 1. Ligi i mimo że ich dyspozycja w ostatnich kolejkach pozostawia nieco do życzenia, dobrze rozpoczęli obecny sezon. Wisła w dwóch poprzednich spotkaniach zdobyła zaledwie jeden punkt, co jednak wystarczyło, by utrzymać fotel lidera. W minionej serii gier "Biała Gwiazda" zremisowała z Odrą Opole 2:2. Warto dodać, że w zespole z Krakowa występuje najskuteczniejszy zawodnik zaplecza Ekstraklasy - Angel Rodado, który z dziesięcioma trafieniami przewodzi klasyfikacji strzelców.

Z kolei Górnik fatalnie wszedł w ligowe rozgrywki. Drużyna z Łęcznej nie odniosła jeszcze zwycięstwa, a sześć oczek na jej koncie to efekt samych remisów. Taki bilans plasuje klub w strefie spadkowej. W poprzedniej kolejce zabrzanie podzielili się punktami z beniaminkiem - Pogonią Grodzisk Mazowiecki - po emocjonującym starciu zakończonym wynikiem 3:3.

Ostatnia bezpośrednia konfrontacja obu ekip zakończyła się skromnym triumfem Wisły 1:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

ŁO, Polsat Sport