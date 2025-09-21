Za nami faza grupowa mistrzostw świata siatkarzy, która przyniosła wiele niespodzianek. Z turnieju odpadło wielu faworytów, w tym między innymi Francja, Japonia czy Brazylia. W grze wciąż są między innymi reprezentacje Polski, Włoch, Bułgarii czy USA. Czy w fazie pucharowej czekają nas kolejne zaskoczenia?

ZOBACZ TAKŻE: Polska medalistka olimpijska bez awansu do finału MŚ



Siatkarski mundial, rozgrywany od 1949 roku, po raz pierwszy gości na Filipinach. Jest to najbardziej egzotyczna z dotychczasowych lokalizacji, chociaż wcześniej dwukrotnie gospodarzem była Brazylia w 1960 i 1990 roku, a raz Meksyk w 1974. W Azji siatkarze rywalizowali dwukrotnie - w Japonii w 1998 i 2006 roku.



Tytułu mistrzowskiego bronią Włochy, które w finale MŚ 2022 rozegranym w katowickim Spodku pokonały Polskę 3:1. Biało-Czerwoni z kolei sięgali po mistrzostwo świata trzykrotnie – w 1974, 2014 i 2018 roku. W 2006 roku Polacy zdobyli srebrne medale pod wodzą Raula Lozano przegrywając w finale z Brazylią.



Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 na Filipinach potrwają do 28 września.



Relacja live i wynik na żywo meczu Belgia - Finlandia od godz. 14:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport