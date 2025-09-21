Trener piłkarzy Widzewa Patryk Czubak przyznał, że ostatnie zwycięstwo dodało drużynie pewności, że idzie w dobrym kierunku. W niedzielę łodzianie zmierzą się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze i jak podkreślił szkoleniowiec, w tym meczu chcą zagrać na własnych zasadach.

W poprzedniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy Widzew przerwał passę trzech kolejnych ligowych porażek. Przed własną publicznością pokonał Arkę Gdynia 2:0 i – jak przyznał trener Czubak – długo oczekiwane zwycięstwo podbudowało jego zespół i dodało pewności, że idzie w dobrym kierunku.

- Mecz z Arką pokazał, że robimy kolejny mały kroczek do tego, żeby wygrać także na wyjeździe. Czekamy na to od marca, co nie napawa optymizmem, ale musimy to zmienić i to jak najszybciej, czyli od niedzieli – powiedział na piątkowej konferencji prasowej 32-letni szkoleniowiec.

W niedzielę rywalem łodzian będzie Górnik. Zabrzanie w ośmiu rozgranych do tej pory spotkaniach w ekstraklasie zdobyli pięć punktów więcej od Widzewa, a do tego zagrają na własnym boisku. Zespół z Łodzi ma zaś duże problemy z grą przed obcą publicznością i ostatni raz z kompletem punktów z wyjazdu wrócił 28 marca po meczu z Piastem Gliwice (2:0). W tym sezonie już trzykrotnie przegrali w delegacji.

Trener oceniając rywala wskazał, że Górnik traci mało bramek oraz gra agresywnie.

- Dobrze się w tym czują, są agresywni i dużo biegają. Jeżeli mu na to pozwolimy, to będziemy mieli problemy. Oglądałem z trybun mecz z Rakowem Częstochowa i w nim miał miejsce właśnie taki scenariusz. Dopiero gdy Raków zaczął grać bardziej kombinacyjnie, to zabrzanie mieli dużo większy kłopot. Trzeba im jednak oddać to, że w pierwszej połowie wypadli perfekcyjnie. My od pierwszej minuty musimy grać na własnych zasadach, żeby nie pozwolić, by Górnik czuł się jak u siebie w domu – przekonywał Czubak.

PAP