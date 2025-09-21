Piłkarze Lechii zagrają w niedzielę w Szczecinie w PKO BP Ekstraklasie z Pogonią, którą za zwolnionego Roberta Kolendowicza poprowadzi Tomasz Grzegorczyk. - Jest mi przykro, bo Robert został ofiarą swojego sukcesu z poprzedniego sezonu - powiedział trener gdańszczan John Carver.

W ostatnim meczu zamykający tabelę zawodnicy Lechii pokonali u siebie GKS Katowice 2:0, natomiast na wyjeździe spisują się bardzo słabo. W czterech spotkaniach zdobyli bowiem tylko punkt.

Pogoń z dorobkiem 10 "oczek" w ośmiu meczach jest w tabeli dziewiąta, jednak po ostatniej przegranej 0:1 z Koroną w Kielcach pracę stracił trener Portowców Robert Kolendowicz. Zastąpił go, przynajmniej na potyczkę z Lechią, asystent Tomasz Grzegorczyk.

- Bez wątpienia jest to dla nas utrudnienie. Może nie powinienem komentować tego, co się dzieje w innych klubach, ale jest mi przykro, że Robert, który jest młodym i bardzo dobrze taktycznie myślącym trenerem, został zwolniony. On jest ofiarą swojego sukcesu z poprzedniego sezonu, kiedy jedno zwycięstwo dzieliło Pogoń od podium. Obecnie ta ekipa ma tylko cztery punkty straty do czołowej trojki – zauważył Carver w trakcie piątkowej konferencji prasowej w Gdańsku.

60-letni szkoleniowiec przyznał, że bywał w takiej sytuacji jak obecnie Grzegorczyk. Wie, jak to jest być asystentem, a za chwilę pierwszym szkoleniowcem.

- Trener Grzegorczyk zrobi wszystko, aby wygrać niedzielny mecz, a powinno mu w tym pomóc doświadczenie zdobyte z Arki. Może coś starać się zmienić, albo będzie bazował na tym, co ta drużyna do tej pory grała. My koncentrujemy się na sobie i na tym, co sami chcemy zaproponować w tym meczu. Pokazaliśmy też naszym zawodnikom wiele wariantów, jak możemy to spotkanie rozegrać – zaznaczył.

PAP