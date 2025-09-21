Polacy skakali w Predazzo. Dalekie miejsca

Kobayashi triumfował z łączną notą 280,2 pkt za skoki na odległość 136,5 m (rekord skoczni) oraz 137 m. Drugi był Austriak Manuel Fettner, który w drugiej serii poprawił rekord obiektu na 137,5 m. Na trzecim stopniu podium stanął Niemiec Philipp Raimund.

Polacy zajęli dalsze lokaty: 12. był Kubacki, 15. Aleksander Zniszczoł, 20. Maciej Kot, a 45. Piotr Żyła nie awansował do drugiej serii. Kamil Stoch zaliczył niegroźny upadek w piątkowych kwalifikacjach i nie awansował do konkursu.

Prowadzenie w cyklu utrzymał Austriak Niklas Bachlinger, mimo że w sobotę został zdyskwalifikowany.

W konkursie kobiet pewnie wygrała Stroem - 230,8 pkt (124 m/130,5 m), wyraźnie wyprzedzając Japonki Yukę Seto - 214,5 (118,5/132) oraz Nozomi Maruyamę - 202,7 (118,127).

Polki na dalszych pozycjach: 21. Nicole Konderla-Juroszek - 151,3 (105/109), 22. Anna Twardosz - 150,7 (108/109,5) oraz 30. Pola Bełtowska - 134,3 (106/107).

Nie startowały kobiece ekipy Austrii i Kanady, co było skutkiem upadków na skoczni w poprzednich dniach. W czwartek podczas pierwszego konkursu Austriaczka Eva Pinkelnig doznała poważnego urazu kolana, który wykluczy ją z udziału w przyszłorocznych igrzyskach właśnie na obiektach w Predazzo, a w piątek w kwalifikacjach do sobotniego konkursu poważnej kontuzji doznała Kanadyjka Alexandria Loutitt.

W klasyfikacji LGP po ośmiu konkursach prowadzi Maruyama, która wyprzedza o 50 punktów czwartą w sobotę utytułowaną Słowenkę Nikę Prevc.

Do zakończenia rywalizacji pań zostały tylko dwa konkursy w niemieckim Klingenthal (25-26 października). Natomiast mężczyźni, oprócz końcowego przystanku w tym samym terminie w Klingenthal, mają przed sobą jeszcze dwa konkursy w austriackim Hinzenbach (18-19 października).

Wyniki:

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 280,2 (136,5/137,0 m)

2. Manuel Fettner (Austria) 270,8 (133,0/137,5)

3. Philipp Raimund (Niemcy) 269,6 (134,5/135,5)

4. Ren Nikaido (Japonia) 268,8 (134,0/135,0)

5. Anze Lanisek (Słowenia) 268,0 (132,5/134,0)

6. Stefan Kraft (Austria) 267,1 (136,0/131,5)

...

12. Dawid Kubacki (Polska) 262,5 (131,0/135,0)

15. Aleksander Zniszczoł (Polska) 260,9 (134,0/131,5)

20. Maciej Kot (Polska) 254,9 (132,0/130,5)

46. Piotr Żyła (Polska) 113,3 (124,5)

Klasyfikacja LGP:

1. Niklas Bachlinger (Austria) 362 pkt

2. Sakutaro Kobayashi (Japonia) 317

3. Naoki Nakamura (Japonia) 280

4. Dawid Kubacki (Polska) 261

5. Philipp Raimund (Niemcy) 260

6. Kamil Stoch (Polska) 229

7. Maciej Kot (Polska) 203

...

14. Piotr Żyła (Polska) 148

18. Aleksander Zniszczoł (Polska) 116

75. Paweł Wąsek (Polska) 6