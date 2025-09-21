Polska - Turcja. Siatkówka. Godzina meczu. Kiedy grają polscy siatkarze?

Przypomnijmy - polscy siatkarze awansowali do ćwierćfinału po pokonaniu Kanadyjczyków. Biało-Czerwoni triumfowali w czterech setach.

Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025

Również cztery sety trwało spotkanie Turcja - Holandia. Turcy wygrali 3:1 i tym samym o najlepszą czwórkę turnieju zagrają właśnie z Polakami.

Po raz ostatni Polska i Turcja grały ze sobą w czerwcu tego roku podczas Ligi Narodów siatkarzy. Wówczas Biało-Czerwoni wygrali w trzech setach.

Polska - Turcja. Godzina meczu. Kiedy grają polscy siatkarze?

Kiedy grają siatkarze? Jak się okazało, godzina meczu Polska - Turcja w mistrzostwach świata 2025 to 14.00 polskiego czasu. Spotkanie zostanie rozegrane w środę 24 września.

BS, Polsat Sport