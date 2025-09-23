Polscy tenisiści poznali rywali! Wysoka stawka

Polska zajmuje obecnie 36. pozycję w rankingu drużyn narodowych prowadzonym przez ITF, więc z numerem dziewiątym znalazła się w gronie 13 rozstawionych zespołów, do których dolosowywano rywali. Natomiast Egipt jest na 42. miejscu.

Mecze odbędą się w dniach 6-7 lutego (piątek-sobota) lub 7-8 lutego (sobota-niedziela) 2026 roku, a dokładny termin wybiorą gospodarze, podobnie jak miejsce rozgrywania i nawierzchnię kortu.

W dniach 12-13 września Polacy, bez kontuzjowanych Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka, przegrali w Gdyni z Wielką Brytanią 1:3. Stawką meczu był awans do przyszłorocznej 1. rundy kwalifikacji do finału z udziałem ośmiu teamów.

