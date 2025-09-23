Czas na rozgrywki Pucharu Polski w piłce nożnej. Już w 1/32 finału czeka nas wiele ciekawych starć a na boisku pojawi się sporo drużyn z centralnego poziomu rozgrywek.

Do rozgrywek od 1/16 finału przystąpią cztery czołowe polskie drużyny. Mowa o Lechu Poznań, Rakowie Częstochowa, Jagiellonii Białystok oraz Legii Warszawa.

W poprzednim sezonie w Pucharze Polski triumfowała wspomniana Legia, która pokonała w wielkim finale Pogoń Szczecin 4:3. Spotkanie zostało rozegrane tradycyjnie na Stadionie Narodowym.

Dla „Portowców” była to druga porażka z rzędu w finale. Sezon wcześniej po trofeum po emocjonującej dogrywce sięgnęła Wisła Kraków.

Relacja live i wynik na żywo meczu KS Miedź Legnica II – Świt Szczecin na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport