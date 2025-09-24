Awans do najlepszej ósemki jest już najlepszym osiągnięciem w historii występów reprezentacji Czech na mundialach. Przypomnijmy, że w fazie grupowej nasi południowi sąsiedzi pokonali Chińczyków i Serbów. Jedyną drużyną, która znalazła na nich sposób była reprezentacja Brazylii. Fazę play-off Czesi rozpoczęli w dobrym stylu. Podopieczni Jiriego Novaka w trzech setach pokonali Tunezję i awansowali do ćwierćfinału turnieju.

W nim czeka ich znacznie trudniejsze zadanie. Pod drugiej stronie siatki staną Irańczycy. Siatkarze z Azji przegrali w grupie z Egiptem, ale później w pokonanym polu zostawili wspomnianych Tunezyjczyków oraz gospodarzy Filipińczyków. W 1/8 finału przyszło im zmierzyć się z Serbami. Spotkanie było niezwykle zacięte i potrwało pięć setów. Iran wygrał w tie-breaku i jest o krok od strefy medalowej. Jeśli podopieczni Roberto Piazzy tam się zakwalifikują, będzie to największe osiągnięcie irańskiej kadry w historii jej występów w MŚ.

Na zwycięzcę czesko-irańskiej konfrontacji czeka lepszy z pary USA - Bułgaria.

Czechy - Iran. Siatkówka na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarzy 2025

Relacja live i wynik na żywo meczu Czechy - Iran na Polsatsport.pl. Początek w czwartek 25 września o 9:30.

