Fręch - Seidel na żywo. WTA w Pekinie. Relacja live i wynik online

Magdalena Fręch po występach w Ameryce Północnej zmieniła kontynent. Przeniosła się do Azji, gdzie rywalizuje w imprezie rangi WTA 1000 w Pekinie.

W pierwszej rundzie zmagań odbywających się w stolicy Chin przeciwniczką Polki jest Ella Seidel. Niemka, aby dostać się do głównej drabinki zawodów, musiała przejść dwustopniowe eliminacje. W nich odprawiła kolejno Francuzkę Jessikę Ponchet i Kolumbijkę Emilianę Arango.

Do tej pory Fręch i Seidel spotkały się raz. W styczniu 2024 roku w kwalifikacjach turnieju WTA 250 w Linzu lepsza była Niemka, która odniosła triumf 6:4, 6:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Ella Seidel na Polsatsport.pl.