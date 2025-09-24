Liga Europy: SC Braga - Feyenoord Rotterdam. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

SC Braga - Feyenoord Rotterdam to spotkanie pierwszej kolejki fazy ligowej w ramach rozgrywek Ligi Europy. Relacja live i wynik na żywo meczu SC Braga - Feyenoord Rotterdam na Polsatsport.pl. Początek w środę o 21:00.

Czas na inaugurację kolejnych piłkarskich europejskich rozgrywek w tym sezonie! Przed nami zmagania w Lidze Europy 2025/2026. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Koszmar Nicoli Zalewskiego! Reprezentacja Polski zagra bez niego?

 

Wśród zawodników holenderskiego klubu uprawnionych do gry w tych rozgrywkach jest Jakub Moder. Nie możemy jednak liczyć na jego występ w tym meczu, gdyż polski pomocnik zmaga się z kontuzją. Z tego powodu w tym sezonie nie zagrał jeszcze ani jednego spotkania.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu SC Braga - Feyenoord Rotterdam na Polsatsport.pl. Początek w środę o 21:00.

MR, Polsat Sport
FEYENOORDLIGA EUROPYLIGA EUROPY 2025/26PIŁKA NOŻNASC BRAGA

