Koszmar Nicoli Zalewskiego! Reprezentacja Polski zagra bez niego?

Nicola Zalewski wyszedł w pierwszym składzie podczas niedzielnego meczu Atalanty Bergamo z Torino FC w ramach czwartej kolejki Serie A. W poprzedniej kolejce Polak spisał się znakomicie, strzelając bramkę i notując asystę.

Niestety spotkanie przeciwko drużynie z Turynu dla Zalewskiego zakończyło się już po 10 minutach. Polak nie był w stanie kontynuować gry i został zmieniony - na jego miejsce wszedł Raoul Bellanova.

Jak podają włoskie media, uraz Polaka może wykluczyć go z gry na 2-3 tygodnie. Zawodnik nabawił się uszkodzenia I stopnia w mięśniu dwugłowym uda. Jest to bardzo zła wiadomość dla Jana Urbana, gdyż Zalewski jest jednym z tych zawodników, którzy stanowią o sile polskiej kadry. Jednak obecność pomocnika na zgrupowaniu stoi pod dużym znakiem zapytania.

Polska już 9 października zmierzy się w meczu towarzyskim z Nową Zelandią. A trzy dni później Biało-Czerwoni na wyjeździe zagrają bardzo ważny, w kontekście walki o mistrzostwa świata, mecz z Litwą. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Zalewski nie zagra w tych spotkaniach.

MR, Polsat Sport