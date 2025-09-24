Koszmar Nicoli Zalewskiego! Reprezentacja Polski zagra bez niego?
Nicola Zalewski nabawił się kontuzji podczas meczu Atalanty Bergamo z Torino FC w ramach czwartej kolejki Serie A. Polak wyszedł w pierwszym składzie, lecz już po 10 minutach zmuszony był opuścić boisko z powodu urazu. Włoskie media mówią o 2-3 tygodniach przerwy, co oznacza, że Zalewski ominie najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski.
Nicola Zalewski wyszedł w pierwszym składzie podczas niedzielnego meczu Atalanty Bergamo z Torino FC w ramach czwartej kolejki Serie A. W poprzedniej kolejce Polak spisał się znakomicie, strzelając bramkę i notując asystę.
Niestety spotkanie przeciwko drużynie z Turynu dla Zalewskiego zakończyło się już po 10 minutach. Polak nie był w stanie kontynuować gry i został zmieniony - na jego miejsce wszedł Raoul Bellanova.
Jak podają włoskie media, uraz Polaka może wykluczyć go z gry na 2-3 tygodnie. Zawodnik nabawił się uszkodzenia I stopnia w mięśniu dwugłowym uda. Jest to bardzo zła wiadomość dla Jana Urbana, gdyż Zalewski jest jednym z tych zawodników, którzy stanowią o sile polskiej kadry. Jednak obecność pomocnika na zgrupowaniu stoi pod dużym znakiem zapytania.
Polska już 9 października zmierzy się w meczu towarzyskim z Nową Zelandią. A trzy dni później Biało-Czerwoni na wyjeździe zagrają bardzo ważny, w kontekście walki o mistrzostwa świata, mecz z Litwą. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Zalewski nie zagra w tych spotkaniach.Przejdź na Polsatsport.pl