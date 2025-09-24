W zaległym meczu szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok. "Wojskowi" w ostatniej serii gier rywalizowali z innym polskim przedstawicielem w europejskich pucharach - Rakowem Częstochowa. Zespół prowadzony przez trenera Edwarda Iordanescu wywiózł z trudnego terenu cenny remis 1:1. Po siedmiu spotkaniach warszawianie mają na koncie 11 punktów i tylko sześć straconych goli, choć doznali już dwóch porażek - z Wisłą Płock (0:1) oraz Cracovią (1:2), które zajmują odpowiednio trzecie i drugie miejsce w tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Ten gol zadecydował o wszystkim! Jak wyglądał poprzedni finał Ligi Europy? (WIDEO)

Jagiellonia stanie przed szansą objęcia fotela lidera Ekstraklasy. Podopieczni Adriana Siemieńca są niepokonani od 12 spotkań - zarówno ligowych, jak i w eliminacjach do europejskich pucharów. W lidze jedyną przegraną zanotowali w inauguracyjnej kolejce, ulegając Termalice Bruk-Bet Nieciecza 0:4. Od tamtej pory "Duma Podlasia" regularnie punktuje i po siedmiu kolejkach zgromadziła już 16 oczek w swoim dorobku.

Legia nie zdołała ograć Jagiellonii w lidze od maja 2023 roku.

Przed meczem stadion przy ul. Łazienkowskiej wypełni się dźwiękami muzyki Fryderyka Chopina. Będzie jej towarzyszyć multimedialne widowisko laserowe. Ma to związek z inauguracją 19. edycji Konkursu Chopinowskiego. Legia wspólnie z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina zorganizują wydarzenie, które połączy dwa symbole stolicy - piłkarskie emocje i muzyczne dziedzictwo Fryderyka Chopina.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport