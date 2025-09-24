Trener piłkarzy Lecha Poznań Niels Frederiksen nie uważa, że najbliższy rywal jego zespołu, Raków, jest w kryzysie i jest przekonany, że w Częstochowie czeka jego podopiecznych niezwykle trudne zadanie. W środę oba zespoły rozegrają zaległy mecz z szóstej kolejki.

Drużyna Marka Papszuna w obecnych rozgrywkach spisuje się poniżej oczekiwań, z dorobkiem siedmiu punktów zajmuje dopiero 15. lokatę. Częstochowianie z "Kolejorzem" akurat zwykle radzili sobie dobrze i patrząc na statystykę z ostatnich lat, można dojść do wniosku, że trener Papszun ma patent na Lecha.

- Raków był jedynym zespołem, którego nie pokonaliśmy w poprzednim sezonie. W Częstochowie zremisowaliśmy 0:0, ale u siebie przegraliśmy 0:1 - wspomniał Frederiksen podczas briefingu prasowego.

Duński szkoleniowiec nie uważa, że Raków jest w kryzysie i jest przekonany, że jego zespół czeka ciężka przeprawa pod Jasną Górą.

- Nie powinienem oceniać dotychczasowych występów Rakowa w tym sezonie, ale pewnie w Częstochowie myślą, że powinno to wyglądać lepiej. Bez względu na te wszystkie okoliczności, Raków będzie gotowy na mecz z nami na 100 procent, będzie bardzo zmotywowany i jestem przekonany, że zagra bardzo dobry mecz. Obserwując grę rywali, nie uważam, że ten zespół jest w kryzysie. Może w lidze nie zdobył tyle punktów, ile by oczekiwał, natomiast pamiętajmy, że dotarł do fazy ligowej Ligi Konferencji. Gdy patrzę na piłkarzy Rakowa i ich sposób grania, to uważam, że to wciąż mocna drużyna - ocenił.

W Częstochowie dojdzie do starcia dwóch najlepszych drużyn poprzedniego sezonu, co - zdaniem trenera "Kolejorza" - pokazuje rangę tego pojedynku.

- Przy całym szacunku dla wszystkich zespołów, Raków jest jednym z najtrudniejszych rywali dla nas w lidze. Nie wiem, czy to będzie dla nas najtrudniejszy mecz w obecnych rozgrywkach, bo tak naprawdę większość ze spotkań, które są za nami, była dla nas bardzo ciężka. Nawet wtedy, gdy tego nie oczekiwaliśmy - skomentował.

