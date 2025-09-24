Zaskakująca decyzja w sprawie Fornala! Ważna informacja przed meczem z Turcją

Polacy walczą o awans do półfinału mistrzostw świata. Naprzeciwko Biało-Czerwonych w środę staną Turcy. Na niedługo przed początkiem spotkania z polskiego obozu nadeszły złe informacje dotyczące Tomasza Fornala.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników znad Wisły został zgłoszony do starcia z Turcją jako libero. Wszystko przez kontuzję, której niedawno nabawił się siatkarz. Oznacza to, że Fornal nie będzie do dyspozycji Nikoli Grbicia w tym meczu.

Natomiast jako przyjmujący wystąpi Maksymilian Granieczny.

- Na sobotę ma być gotowy. Wierzymy, że właśnie wtedy będziemy grali półfinał z Włochami - powiedział komentator Polsatu Sport Tomasz Swędrowski przed rozpoczęciem spotkania.

- Wiem, jak jest, kiedy masz problem fizyczny. Nie możesz dać z siebie sto procent, bo cały czas myślisz dla kontuzji. To nie jest dobre dla zawodnika i dla zespołu. Nie chcę ryzykować - przyznał Nikola Grbić w rozmowie z Marcinem Lepą.

Mecz Polska - Turcja w ćwierćfinale MŚ. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Polska – Turcja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w środę 24 września o godzinie 13.45. Przedmeczowe studio od godziny 12.00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2.

AA, Polsat Sport