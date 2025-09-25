Andrzej Gołota trafił do szpitala! Znamy powody nagłej hospitalizacji

Gołota, na co dzień mieszkający w Stanach Zjednoczonych, przebywa obecnie w Polsce z powodu kłopotów zdrowotnych i rehabilitacji po operacji ręki. Kilka dni temu, podczas wydarzenia w Kielcach, były zawodnik poczuł się źle i natychmiast został przewieziony do tamtejszej placówki medycznej. Jak podało RMF FM, spędził w szpitalu kilka dni, gdzie przeszedł zabieg kardiologiczny.

Problemy ze zdrowiem od dłuższego czasu towarzyszą legendzie polskiego boksu. W lipcu Gołota złamał prawą rękę, a w Chicago przeszedł operację rekonstrukcji przyczepów mięśniowych. Od tamtej pory systematycznie poddawany jest intensywnej rehabilitacji. Wszystko wskazuje na to, że kontuzja ręki była jedynie początkiem kłopotów zdrowotnych, które teraz dotyczą również serca.

"Andrew" od dekad cieszy się mianem ikony polskiego boksu. Brązowy medalista olimpijski z Seulu (1988), przez lata rywalizujący głównie w USA, aż czterokrotnie stawał do pojedynków o mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Choć nigdy nie sięgnął po upragniony pas, jego walki na stałe zapisały się w historii, jako jedne z najbardziej widowiskowych i elektryzujących starć lat 90. dla polskiej widowni.

Choć szczegóły jego obecnego stanu zdrowia nie zostały ujawnione, wiadomo, że były pięściarz opuścił już szpital i wraca do sił.