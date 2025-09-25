Czas na inaugurację kolejnych piłkarskich europejskich rozgrywek w tym sezonie! Przed nami zmagania w Lidze Europy 2025/2026. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w meczu Aston Villi z Bologną wystąpi dwóch naszych rodaków.

W angielskim zespole wśród uprawnionych zawodników do gry w pucharowych zmaganiach znalazł się Matty Cash. Zawodnik w starciach ligowym rozegrał już 434 minuty (w pięciu kolejkach). W ostatnim spotkaniu - z Sunderlandem, Polak zdobył fenomenalną bramkę na wagę remisu. Co ciekawe, jest to na razie jedyne trafianie Aston Villi w aktualnym sezonie Premier League. Można więc oczekiwać, że boczny obrońca w meczu przeciwko Bologni pojawi się na murawie od pierwszej minuty.

Natomiast we włoskiej drużynie pewnym punktem między słupkami jest Łukasz Skorupski. Polski bramkarz ma na koncie komplet rozegranych minut oraz jedno czyste konto w tym sezonie Serie A. Nie zapowiada się, aby szkoleniowiec Vincenzo Italiano miał dokonać roszady w swoim zespole na tej pozycji.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aston Villa - Bologna na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 21:00.

MR, Polsat Sport