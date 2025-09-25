Linette - Bouzkova. Kiedy mecz Linette w Pekinie? O której godzinie?

Ostatnie starty nie były udane dla Magdy Linette. Z wielkoszlemowym US Open pożegnała się na etapie pierwszej rundy. Tak samo było w turnieju rangi WTA 500 w Guadalajarze, gdzie pojedynek zakończył się jej kreczem.

Z Ameryki Północnej Polka przeniosła się do Azji. Obecnie rywalizuje w imprezie WTA 1000 w Pekinie. Początkowo poznanianka w pierwszej fazie miała mierzyć się z Kanadyjką Biancą Andreescu. Ostatecznie do starcia nie doszło. Ze zmagań wycofała się bowiem Elina Switolina, dzięki czemu Linette przesunęła się w drabince i awansowała do 1/32 finału z wolnym losem.

Teraz przeciwniczką Polki będzie Marie Bouzkova. Czeszka w pierwszej rundzie China Open 2025 odprawiła Niemkę Tatjanę Marię. Pokonała ją bez większych problemów - wynikiem 6:2, 6:4.

Linette - Bouzkova. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Linette - Bouzkova? To pytanie z pewnością zadają sobie fani tenisa. Spotkanie Polki i Czeszki zostało zaplanowane na piątek jako drugie od godziny 5:00 na korcie nr 5 (po starciu Poliny Kudiermietowej z Sofią Kenin). To oznacza, że zawodniczki pojawią się na korcie około 7:00 polskiego czasu.