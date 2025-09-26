MŚ siatkówka 2025. Kiedy mecz o 3. miejsce? O której godzinie?

Mistrzostwa świata siatkarzy na Filipinach zostały zainaugurowane 12 września, a wielki finał przewidziano na 28 września. Udział w turnieju wzięły 32 reprezentacje, które zostały podzielone na osiem czterozespołowych grup. Z każdej grupy awans do 1/8 finału uzyskały dwie najlepsze ekipy, które następnie drogą eliminacji przechodziły przez ćwierćfinał i półfinał aż do meczów o medale.

I tak oto w strefie medalowej zameldowały się dwie potęgi w postaci Polski oraz Włoch, a także dwie drużyny, które zasłużyły na miano rewelacji rozgrywek. To Bułgaria i Czechy. Dla obu tych nacji dotarcie do tego etapu turnieju jest już nie lada wyczynem, a przecież mogą jedynie zyskać, sięgając po któryś z medali.

Drabinka turniejowa sprawiła, że Biało-Czerwoni trafili na Italię już w półfinale, co zostało okrzyknięte przedwczesnym finałem. Obie reprezentacje w ostatnich latach rywalizowały ze sobą w finałach mundialu, mistrzostw Europy oraz Ligi Narodów.

Pytanie komu przypadnie brąz, srebro oraz złoto, a kto będzie musiał pogodzić się z niewdzięcznym czwartym miejscem?

Kiedy mecz o trzecie miejsce? O której godzinie?

Zanim poznamy mistrza świata, odbędzie się starcie o brązowy medal. Zostało ono zaplanowane na niedzielę 28 września. Nie jest jeszcze znana godzina rozpoczęcia tego meczu.

