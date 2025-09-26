MŚ siatkówka 2025. Kiedy mecz o 3. miejsce? O której godzinie?

Krystian NatońskiSiatkówka

Przed nami najważniejsze rozstrzygnięcia tegorocznego mundialu siatkarzy na Filipinach. Po sobotnich półfinałach w niedzielę 28 września czeka nas rywalizacja o brązowy, a następnie złoty medal. Kiedy mecz o trzecie miejsce? O której godzinie?

MŚ siatkówka 2025. Kiedy mecz o 3. miejsce? O której godzinie?
fot. FIVB
Do strefy medalowej MŚ awansowała m.in. reprezentacja Włoch

Mistrzostwa świata siatkarzy na Filipinach zostały zainaugurowane 12 września, a wielki finał przewidziano na 28 września. Udział w turnieju wzięły 32 reprezentacje, które zostały podzielone na osiem czterozespołowych grup. Z każdej grupy awans do 1/8 finału uzyskały dwie najlepsze ekipy, które następnie drogą eliminacji przechodziły przez ćwierćfinał i półfinał aż do meczów o medale.

 

I tak oto w strefie medalowej zameldowały się dwie potęgi w postaci Polski oraz Włoch, a także dwie drużyny, które zasłużyły na miano rewelacji rozgrywek. To Bułgaria i Czechy. Dla obu tych nacji dotarcie do tego etapu turnieju jest już nie lada wyczynem, a przecież mogą jedynie zyskać, sięgając po któryś z medali.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sprawili gigantyczną sensację na MŚ. Mają jedno życzenie. Padło słowo o Polakach

 

Drabinka turniejowa sprawiła, że Biało-Czerwoni trafili na Italię już w półfinale, co zostało okrzyknięte przedwczesnym finałem. Obie reprezentacje w ostatnich latach rywalizowały ze sobą w finałach mundialu, mistrzostw Europy oraz Ligi Narodów.

 

Pytanie komu przypadnie brąz, srebro oraz złoto, a kto będzie musiał pogodzić się z niewdzięcznym czwartym miejscem?

Kiedy mecz o trzecie miejsce? O której godzinie?

Zanim poznamy mistrza świata, odbędzie się starcie o brązowy medal. Zostało ono zaplanowane na niedzielę 28 września. Nie jest jeszcze znana godzina rozpoczęcia tego meczu.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BUŁGARIACZECHYMISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ SIATKARZYPOLSKASIATKÓWKAWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Analiza Jakuba Bednaruka: Mecz USA - Bułgaria z ćwierćfinału MŚ siatkarzy
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 