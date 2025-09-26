PLS 1. Liga: Sparta Grodzisk Mazowiecki - PZL LEONARDO Avia Świdnik. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

KS Sparta Grodzisk Mazowiecki zmierzy PZL LEONARDO Avia Świdnik w trzeciej kolejce PLS 1. Ligi. Kro wygra to spotkanie? Transmisja meczu KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - PZL LEONARDO Avia Świdnik na Polsatsport.pl.

PLS 1. Liga: Sparta Grodzisk Mazowiecki - PZL LEONARDO Avia Świdnik. Transmisja TV i stream online
fot. Cyfrasport

Po dwóch kolejkach ekipy z Grodziska Mazowieckiego i Świdnika sąsiadują ze sobą. Żadna z nich nie wygrała jeszcze ani jednego spotkania. O "oczko" wyżej plasują się siatkarze Avii, którzy ugrali dwa sety w starciu z Lechią Tomaszów Mazowiecki w ostatniej kolejce.

 

ZOBACZ TAKŻE: PlusLiga. Kiedy rozpocznie się nowy sezon? Siatkarze wracają na ligowe parkiety

 

Sparta również czeka na pierwsze w sezonie zwycięstwo. Do tej pory zawodnicy tego klubu ulegli 1:3 BBTS-owi Bielsko-Biała oraz 0:3 BKS-owi Bydgoszcz. 

 

Transmisja meczu KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - PZL LEONARDO Avia Świdnik na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:45.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLS 1 LIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aleksandar Nikolov - najlepsze akcje w meczu USA - Bułgaria
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 