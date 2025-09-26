PLS 1. Liga: Sparta Grodzisk Mazowiecki - PZL LEONARDO Avia Świdnik. Transmisja TV i stream online
KS Sparta Grodzisk Mazowiecki zmierzy PZL LEONARDO Avia Świdnik w trzeciej kolejce PLS 1. Ligi. Kro wygra to spotkanie? Transmisja meczu KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - PZL LEONARDO Avia Świdnik na Polsatsport.pl.
Po dwóch kolejkach ekipy z Grodziska Mazowieckiego i Świdnika sąsiadują ze sobą. Żadna z nich nie wygrała jeszcze ani jednego spotkania. O "oczko" wyżej plasują się siatkarze Avii, którzy ugrali dwa sety w starciu z Lechią Tomaszów Mazowiecki w ostatniej kolejce.
ZOBACZ TAKŻE: PlusLiga. Kiedy rozpocznie się nowy sezon? Siatkarze wracają na ligowe parkiety
Sparta również czeka na pierwsze w sezonie zwycięstwo. Do tej pory zawodnicy tego klubu ulegli 1:3 BBTS-owi Bielsko-Biała oraz 0:3 BKS-owi Bydgoszcz.
Transmisja meczu KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - PZL LEONARDO Avia Świdnik na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:45.Przejdź na Polsatsport.pl