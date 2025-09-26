Po dwóch kolejkach ekipy z Grodziska Mazowieckiego i Świdnika sąsiadują ze sobą. Żadna z nich nie wygrała jeszcze ani jednego spotkania. O "oczko" wyżej plasują się siatkarze Avii, którzy ugrali dwa sety w starciu z Lechią Tomaszów Mazowiecki w ostatniej kolejce.

Sparta również czeka na pierwsze w sezonie zwycięstwo. Do tej pory zawodnicy tego klubu ulegli 1:3 BBTS-owi Bielsko-Biała oraz 0:3 BKS-owi Bydgoszcz.

Transmisja meczu KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - PZL LEONARDO Avia Świdnik na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:45.

KP, Polsat Sport