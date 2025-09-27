Włochy - Bułgaria siatkówka na żywo. Relacja live i wynik online finał MŚ

Włochy kontra Bułgaria to starcie finału siatkarskich mistrzostw świata 2025. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik online meczu Włochy - Bułgaria na Polsatsport.pl.

  • Bułgaria pokonała Czechy w półfinale mistrzostw świata siatkarzy 2025, awansując do finału
  • Włochy wygrały z Polską w trzech setach, zapewniając sobie udział w finale MŚ
  • Finał zaplanowano na godzinę 12:30

Działo się w półfinałach mistrzostw świata siatkarzy 2025. Najpierw cztery sety trwało spotkanie Czechów z Bułgarami. Jak się okazało, lepiej zaprezentowała się Bułgaria i sensacyjnie zameldowała się w finale tegorocznych MŚ.

 

Trzy sety trwało natomiast starcie Polaków z Włochami. Lepsza okazała się drużyna Ferdinando de Giorgiego i to ona powalczy o złoto MŚ na Filipinach.

 

Warto wspomnieć, że Włosi to już piąta drużyna narodowa, którą de Giorgi doprowadził do finału mistrzostw świata. W siatkówce nie dokonał tego nikt inny.

 

Jakim wynikiem zakończy się finał MŚ 2025 Włochy - Bułgaria?

 

Relacja live i wynik online meczu Włochy - Bułgaria na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

