Włochy - Bułgaria siatkówka na żywo. Relacja live i wynik online finał MŚ
Włochy kontra Bułgaria to starcie finału siatkarskich mistrzostw świata 2025. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik online meczu Włochy - Bułgaria na Polsatsport.pl.
- Bułgaria pokonała Czechy w półfinale mistrzostw świata siatkarzy 2025, awansując do finału
- Włochy wygrały z Polską w trzech setach, zapewniając sobie udział w finale MŚ
- Finał zaplanowano na godzinę 12:30
Działo się w półfinałach mistrzostw świata siatkarzy 2025. Najpierw cztery sety trwało spotkanie Czechów z Bułgarami. Jak się okazało, lepiej zaprezentowała się Bułgaria i sensacyjnie zameldowała się w finale tegorocznych MŚ.
ZOBACZ TAKŻE: Nikola Grbić wskazał przyczynę porażki w Włochami. "Zabrakło..."
Trzy sety trwało natomiast starcie Polaków z Włochami. Lepsza okazała się drużyna Ferdinando de Giorgiego i to ona powalczy o złoto MŚ na Filipinach.
Warto wspomnieć, że Włosi to już piąta drużyna narodowa, którą de Giorgi doprowadził do finału mistrzostw świata. W siatkówce nie dokonał tego nikt inny.
Jakim wynikiem zakończy się finał MŚ 2025 Włochy - Bułgaria?
Relacja live i wynik online meczu Włochy - Bułgaria na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.Przejdź na Polsatsport.pl