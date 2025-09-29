PKO BP Ekstraklasa: Motor Lublin - Radomiak Radom. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Motor Lublin - Radomiak Radom to spotkanie w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 20:30.

Motor w ośmiu rozegranych meczach zaliczył dwa zwycięstwa, cztery remisy i dwie porażki. Podopieczni Mateusza Stolarskiego od trzech spotkań są niepokonani - w ostatnich dwóch podzielili się punktami z Zagłębiem Lubin i Termaliką Bruk-Bet Nieciecza, a wcześniej pokonali Górnik Zabrze. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowita passa Szczęsnego w Barcelonie. To naprawdę się dzieje

 

Radomiak dobrze zainaugurował rozgrywki - w pierwszych trzech starciach zdobył siedem punktów, ale w kolejnych sześciu kolejkach dopisał sobie zaledwie cztery "oczka". Piłkarze Joao Henriquesa znajdują się na ten moment w środku stawki.

 

W zeszłym sezonie Ekstraklasy drużyny mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Oba mecze zwyciężył Motor - 1:0 i 3:2. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o 20:30.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAMOTOR LUBLINPIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASARADOMIAK RADOM

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 