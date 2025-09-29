Przypomnijmy, że niewiele ponad tydzień temu Polka cieszyła się ze zwycięstwa w turnieju w Seulu. Teraz walczy o powtórzenie tego osiągnięcia w Pekinie. Rywalizację w Chinach rozpoczęła od pewnego zwycięstwa nad Yue Yuan. Po pokonaniu reprezentantki gospodarzy przyszło jej zmierzyć się z Camilą Osorio. Pierwszego seta Świątek wygrała do zera. Do drugiej odsłony nie doszło, gdyż Kolumbijka skreczowała. Tym samym wiceliderka rankingu WTA bez większych problemów zakwalifikowała się do 1/8 finału turnieju.

Na tym etapie zmagań przyjdzie jej zmierzyć się z Navarro. Amerykanka to aktualnie 17. zawodniczka światowego rankingu. 24-latka ma za sobą niełatwą przeprawę w pierwszej rundzie rywalizacji. Po zaciętym boju pokonała Elenę Gabrielę Ruse. Z kolei drugą rundę przebrnęła w podobnym sposób, co Świątek. Jej rywalka Lois Boisson skreczowała w drugim secie. Pierwszego Navarro wygrała 6:2.

Do tej pory obie panie mierzyły się ze sobą dwukrotnie i w obu przypadkach górą była Świątek. Jak będzie tym razem?

Świątek - Navarro. Kiedy kolejny mecz Świątek w Pekinie? O której godzinie?

Spotkanie Świątek - Navarro w Pekinie zostanie rozegrane najprawdopodobniej w środę 1 października. Na razie nie jest znana dokładna godzina rozpoczęcia meczu. Kiedy tylko się pojawi, poinformujemy o tym.

mtu, Polsat Sport