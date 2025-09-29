Gauff zaczęła turniej od zwycięstw nad Rachimową i Fernandez. Warto wspomnieć, iż druga z rywalek sprawiła Amerykance niemałe problemy. O rezultacie spotkania musiał przesądzić trzeci set, który zakończył się wynikiem 7:5. Ostatecznie 21-latka pozostała w turnieju. Przypomnijmy, że Gauff ma już na swoim koncie 10 triumfów w zmaganiach rangi WTA.

Z kolei Bencic wygrała o jeden turniej mniej. W Pekinie w pokonanym polu zostawiła już Volynets i Hon. Teraz Szwajcarka stanie przed zdecydowanie najtrudniejszym wyzwaniem z dotychczasowych.

Obie tenisistki mierzyły się ze sobą pięciokrotnie. Trzy razy lepsza była Gauff, a dwa razy Bencic. Jak będzie tym razem?

mtu, Polsat Sport