„Mam problemy fizyczne i po dyskusji z moim zespołem uznaliśmy, że najlepszą decyzją dla mnie jest odpoczynek i leczenie” – napisał na Instagramie 22-letni tenisista.

Alcaraz doznał urazu stawu skokowego już w pierwszej rundzie turnieju w stolicy Japonii. W pozostałych meczach grał z usztywniaczem.

We wtorkowym finale Hiszpan pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6:4, 6:4 i wywalczył ósmy tytuł w tym sezonie, a 24. w karierze.

