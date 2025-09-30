Carlos Alcaraz wycofał się z turnieju! Problemy lidera rankingu ATP

Tenis

Lider rankingu tenisistów Carlos Alcaraz ogłosił, że z powodu problemów zdrowotnych nie wystąpi w rozpoczynającym się w środę turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Swoją decyzję ogłosił niedługo po wygranym finale imprezy ATP 500 w Tokio.

Fot. PAP/EPA
Carlos Alcaraz

„Mam problemy fizyczne i po dyskusji z moim zespołem uznaliśmy, że najlepszą decyzją dla mnie jest odpoczynek i leczenie” – napisał na Instagramie 22-letni tenisista.

 

Alcaraz doznał urazu stawu skokowego już w pierwszej rundzie turnieju w stolicy Japonii. W pozostałych meczach grał z usztywniaczem.

 

We wtorkowym finale Hiszpan pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6:4, 6:4 i wywalczył ósmy tytuł w tym sezonie, a 24. w karierze.

mtu, Polsat Sport
