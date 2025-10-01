Dziewięć medali! Kapitalny sezon siatkarskich reprezentacji Polski

Najważniejszą siatkarską imprezą sezonu były mistrzostwa świata. Siatkarki rywalizowały w Tajlandii, a reprezentacja Polski odpadła w ćwierćfinale, po porażce z późniejszymi triumfatorkami - Włoszkami i została sklasyfikowana na siódmym miejscu. Polacy w MŚ siatkarzy rozgrywanych na Filipinach wywalczyli brązowe medale.

Zobacz także: Końcowa klasyfikacja MŚ siatkarzy 2025

Obie reprezentacje znakomicie poradziły sobie w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Polscy siatkarze sięgnęli po złoty medal. W trzech meczach turnieju finałowego w Ningbo nie stracili nawet seta, a w finale pewnie pokonali Włochów. Siatkarki po raz trzeci z rzędu uplasowały się w VNL na trzeciej pozycji, a brązowe medale zdobyły tym razem podczas turnieju finałowego w Łodzi.

Do sukcesów dorosłych reprezentacji, swoje medale dorzucili również młodsi koledzy i koleżanki z reprezentacji juniorskich i młodzieżowych. Wydarzeniem był drugi w historii złoty krążek siatkarzy w Letniej Uniwersjadzie. Do tego doszły medale Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży (EYOF) oraz mistrzostw świata i mistrzostw Europy w różnych kategoriach wiekowych.