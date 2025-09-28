Końcowa klasyfikacja MŚ siatkarzy 2025

Trzydzieści dwie reprezentacje wystartowały w mistrzostwach świata siatkarzy, które rozegrano na Filipinach. To był turniej sensacji, zaskakujących wyników i porażek kilku faworytów do medali. Które miejsca zajęły poszczególne drużyny? Końcowa klasyfikacja MŚ siatkarzy 2025 w galerii zdjęć.

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn 2025 rozegrano w dniach 12–28 września na Filipinach. Ten kraj po raz pierwszy w historii organizował siatkarską imprezę tej rangi, wcześniej odbywały się tu rozgrywki Ligi Narodów i przed laty mistrzostwa Azji.

 

Zobacz także: Nagrody indywidualne MŚ siatkarzy 2025. Polak wśród wyróżnionych. Kto został MVP?

 

Uczestników podzielono na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. W pierwszej fazie doszło do kilku sensacji, bo już w rozgrywkach grupowych zakończyły swój udział w turnieju takie drużyny jak Brazylia, Francja czy Japonia. Od 1/8 finału rywalizacja toczyła się systemem pucharowym.

 

Polscy siatkarze wywalczyli brązowy medal. W meczu o trzecie miejsce pokonali Czechów 3:1. Po złoto sięgnęli Włosi, którzy w wielkim finale pokonali Bułgarów 3:1 i obronili tytuł wywalczony trzy lata temu.

 

Końcowa klasyfikacja MŚ siatkarzy 2025:

 

