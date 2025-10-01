Broniący trofeum piłkarze Paris Saint-Germain zagrają w środowy wieczór na wyjeździe z Barceloną Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w 2. kolejce Ligi Mistrzów. Obie ekipy rozpoczęły trwające rozgrywki od zwycięstw, choć to mistrzów Francji było znacznie bardziej okazałe.

PSG rozbiło u siebie Atalantę Bergamo 4:0 zaledwie kilka miesięcy po tym, jak jeszcze wyżej pokonało innego włoskiego rywala - Inter Mediolan 5:0 w finale.

Niewiele brakowało, aby o trofeum paryżanie zagrali właśnie z Barceloną, jednak aktualny mistrz Hiszpanii odpadł po pasjonującym dwumeczu z Interem (3:3 i 3:4 po dogrywce). W pierwszej kolejce obecnego sezonu „Duma Katalonii” nie bez problemów ograła na wyjeździe Newcastle United 2:1.

W historii meczów PSG i Barcelony w europejskich pucharach minimalnie lepszy bilans ma drużyna z Hiszpanii, która wygrała sześć i przegrała pięć z dotychczasowych 15 starć. Jednak w ostatnich latach lepiej spisywał się klub ze stolicy Francji, który wygrał po 4:1 dwa ostatnie spotkania na stadionie rywala - w 1/8 finału sezonu 2020/21 oraz ćwierćfinale edycji 2023/24.

- To mecz, na który z niecierpliwością czeka cała masa ludzi. Barcelona to topowa drużyna. O wyniku przesądzą najdrobniejsze szczegóły - ocenił bramkarz gości Lucas Chevalier.

Z kolei w bramce gospodarzy prawdopodobnie wystąpi Szczęsny, który już w niedzielę w spotkaniu ligowym zastąpił kontuzjowanego Joana Garcię. Będzie to jego drugi mecz przeciw ekipie z Paryża - w barwach Juventusu Turyn doznał porażki (1:2) w 2022 roku. Tylko nieco lepsze wspomnienia ma z potyczek z PSG Lewandowski, który w siedmiu spotkaniach przeciw tej ekipie tylko raz wpisał się na listę strzelców, a jego zespoły mają bilans 3-2-2.

W środę zabraknie na boisku skrzydłowego zdobywcy Pucharu Europy Ousmane'a Dembele. Francuz, laureat Złotej Piłki sprzed tygodnia, leczy kontuzję w ośrodku medycyny sportowej w Katarze.

