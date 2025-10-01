Włosi bez litości dla Zielińskiego. "Nie wiedział, co zrobić"

Inter Mediolan podejmował Slavię Praga w Lidze Mistrzów. "Nerazzurri" pewnie wygrali to spotkanie 3:0. Na listę strzelców wpisali się Lautaro Martinez (dwukrotnie) i Denzel Dumfries. Trener Cristian Chivu dał w tym spotkaniu szansę Piotrowi Zielińskiemu, który wyszedł w pierwszym składzie (po raz pierwszy w tym sezonie) i rozegrał 67 minut.

Polak może być zadowolony z wyniku swojego zespołu, jednak jego występ nie należał do najlepszych. Nie uszło to uwadze włoskich mediów, które po meczu mocno krytykowały polskiego pomocnika.





Serwis interlive.it przyznał reprezentantowi Polski "5" w skali dziesięciostopniowej, co było najniższą oceną w zespole. "Wyłączony i miękki. Polak w środku pola nie wiedział, co zrobić. Gra ze zbyt miękkim nastawieniem, pod każdym względem" - napisano o Zielińskim.

W podobnym tonie postawę 31-latka krytykuje portal sportmediaset.mediaset.it. Oprócz najgorszej oceny w drużynie - "5" - wytykano słaby występ. "Popełnił wiele błędów i nigdy tak naprawdę nie wszedł w mecz. Ograniczył się do kilku prostych podań, to za mało" - stwierdzono.

Nieco lepiej grę Polaka ocenili dziennikarze calciomercato.it - dali Polakowi "6". Zaś tuttomercatoweb.com przyznało mu notę "6,5", dodano też krótki komentarz. "Brakuje mu ciągłości, ale nadal jest cenny w utrzymywaniu piłki. Dobry jako rezerwowy, dziś widzieliśmy przebłyski zawodnika, którym był i którym mógłby znów się stać" - podsumowano.

Zielińskiemu nie pozostaje nic innego, jak zrehabilitować się w kolejnym spotkaniu - możliwe, patrząc na dotychczasowe ligowe potyczki Interu, że tym razem wchodząc z ławki. Podopiecznych Cristiana Chivu czeka teraz starcie w Serie A. Już w sobotę zagrają na własnym stadionie z drużyną Cremonese.

