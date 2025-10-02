Tego jeszcze nie było. Cztery polskie drużyny w Lidze Konferencji

Liga Konferencji to trzeci szczebel rozgrywek UEFA pod względem prestiżu i nagród, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

ZOBACZ TAKŻE: 342 mecze LK i LE w sportowych kanałach Polsatu i streamingu Polsat Box Go

Obecna edycja jest dopiero piątą w historii, a drugą z fazą ligową, w której rywalizować będzie 36 drużyn. Każda z nich zagra z sześcioma rywalami - po trzy razy u siebie i na wyjeździe.

Lech, Raków, Legia i Jagiellonia wystąpią w 1. kolejce przed własną publicznością, przy czym częstochowski zespół jako gospodarz gra w Sosnowcu.

„Kolejorz”, który tegoroczną przygodę z europejskimi pucharami rozpoczął w Lidze Mistrzów, podejmie Rapid Wiedeń, Raków zmierzy się z rumuńską Universitateą Krajowa, Legia zagra z tureckim Samsunsporem, a Jagiellonia - mająca teoretycznie najłatwiejsze zadanie - z maltańskim Hamrunem Spartans.

Mecze w Poznaniu i Białymstoku rozpoczną się o 18.45, a w Sosnowcu i Warszawie - o godz. 21.

W następnych kolejkach rywalami Lecha będą Lincoln Red Imps, Rayo Vallecano, Lausanne-Sport, FSV Mainz i Sigma Ołomuniec. Raków zmierzy się jeszcze z Sigmą, Spartą Praga, Rapidem, Zrinjskim Mostar i Omonią Nikozja. Jagiellonia - ze Strasbourgiem, Shkendiją Tetowo, KuPS Kuopio, Rayo Vallecano i AZ Alkmaar. Natomiast przeciwnikami Legii będą Szachtar Donieck (w Krakowie), NK Celje, Sparta Praga, FC Noah Erywań i Lincoln Red Imps.

Osiem najlepszych ekip ze wspólnej tabeli fazy ligowej awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły, które zajmą miejsca od 9 do 24, utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy. Drużyny z lokat 25-36 zostaną wyeliminowane.

Polska jest jedynym krajem, który wprowadził cztery drużyny do Ligi Konferencji. Nikt inny nie ma w fazie ligowej LK nawet trzech przedstawicieli. Natomiast po dwóch - Cypr, Czechy, Irlandia i Ukraina.