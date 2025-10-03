Betclic 1 Liga: Stal Mielec - Chrobry Głogów. Relacja live i wynik na żywo

Stal, która w zeszłym sezonie grała w PKO BP Ekstraklasie, nie radzi sobie dobrze na poziomie Betclic 1 Ligi. Mielczanie w 11 rozegranych spotkaniach zaliczyli trzy zwycięstwa, dwa remisy i sześć porażek. Aktualnie znajdują się tuż nad strefą spadkową. W ostatnim meczu przegrali 3:2 ze Stalą Rzeszów, po którym z posadą trenera pożegnał się Ivan Djurdjević. Jego funkcję przejął Ireneusz Mamrot.

Chrobry z dorobkiem 16 punktów znajduję w górnej części tabeli. W ostatnim spotkaniu podopieczni Łukasza Becelli pokonali Górnik Łęczna 2:0, po bramkach Szymona Lewkota i Kacpra Laskowskiego.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.

MR, Polsat Sport