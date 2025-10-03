ME w siatkówce 2026. Losowanie grup. Gdzie oglądać? Z kim zagra Polska? Transmisja TV stream online
Mistrzostwa Europy siatkarek i siatkarzy będą najważniejszymi wydarzeniami sezonu reprezentacyjnego 2026. W sobotę 4 października w Bari odbędzie się losowanie fazy grupowej obu turniejów. Z kim zagra Polska? Transmisja TV i stream online z losowania grup ME siatkarzy i ME siatkarek 2026 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.
- Mistrzostwa Europy siatkarek 2026 odbędą się od 21 sierpnia do 6 września
- Turniej siatkarek współorganizują Turcja, Czechy, Szwecja i Azerbejdżan
- Mistrzostwa Europy siatkarzy 2026 rozegrane zostaną między 9 a 27 września
- Turniej siatkarzy odbędzie się w Rumunii, Bułgarii, Finlandii i Włoszech
Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 2026 odbędą się między 21 sierpnia i 6 września z udziałem 24 reprezentacji. Turniej współorganizować będą Turcja, Czechy, Szwecja oraz Azerbejdżan. Półfinały i finał mają zostać rozegrane w Stambule. Tytułu wywalczonego w 2023 roku bronić będzie reprezentacja Turcji. Późniejsze triumfatorki wyeliminowały w ćwierćfinale reprezentację Polski.
Zobacz także: 10 najbardziej pamiętnych meczów polskiej siatkówki w 2023 roku
Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 2026 zostaną rozegrane w dniach 9–27 września. Impreza zostanie rozegrana w czterech krajach, współgospodarzami będą Rumunia, Bułgaria, Finlandia oraz Włochy. W turnieju wystartują 24 reprezentacje, a najważniejsze mecze zostaną rozegrane w Mediolanie. Tytułu wywalczonego w 2023 roku bronić będzie reprezentacja Polski.
Kiedy losowanie grup ME w siatkówce 2026?
Losowanie fazy grupowej obu turniejów odbędzie się we włoskim mieście Bari. Transmisja TV i stream online z losowania grup ME siatkarzy i ME siatkarek 2026 w sobotę 4 października o godzinie 20.45 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl