ME w siatkówce 2026. Losowanie grup. Gdzie oglądać? Z kim zagra Polska? Transmisja TV stream online

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 2026 odbędą się między 21 sierpnia i 6 września z udziałem 24 reprezentacji. Turniej współorganizować będą Turcja, Czechy, Szwecja oraz Azerbejdżan. Półfinały i finał mają zostać rozegrane w Stambule. Tytułu wywalczonego w 2023 roku bronić będzie reprezentacja Turcji. Późniejsze triumfatorki wyeliminowały w ćwierćfinale reprezentację Polski.

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 2026 zostaną rozegrane w dniach 9–27 września. Impreza zostanie rozegrana w czterech krajach, współgospodarzami będą Rumunia, Bułgaria, Finlandia oraz Włochy. W turnieju wystartują 24 reprezentacje, a najważniejsze mecze zostaną rozegrane w Mediolanie. Tytułu wywalczonego w 2023 roku bronić będzie reprezentacja Polski.

Kiedy losowanie grup ME w siatkówce 2026?

Losowanie fazy grupowej obu turniejów odbędzie się we włoskim mieście Bari. Transmisja TV i stream online z losowania grup ME siatkarzy i ME siatkarek 2026 w sobotę 4 października o godzinie 20.45 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.