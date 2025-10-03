Pogoń z dorobkiem 10 punktów plasuje się w dolnej części tabeli. Piłkarze ze Szczecina w obecnym sezonie prezentują się poniżej oczekiwań. Z 10 rozegranych spotkań "Portowcy" wygrali trzy, jedno zremisowali, a sześć przegrali. W ostatnim meczu ulegli Legii Warszawa 0:1.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjne doniesienia! Adam Nawałka wróci do PKO BP Ekstraklasy?

Piast w rozgrywkach ligowych zgromadził dotychczas siedem "oczek" i znajduje się w strefie spadkowej. W poprzedniej kolejce piłkarze z Gliwic pokonali na własnym stadionie Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 4:2. Dla gospodarzy trafiali Adrian Dalmau, Leandro Sanca, Juande i Erik Jirka. Była to pierwsza wygrana piłkarzy Maxa Moldera od inauguracji rozgrywek.

W zeszłym sezonie Ekstraklasy drużyny grały między sobą dwa razy, w pierwszym starciu Pogoń wygrała 1:0, a w drugim górą był Pista, po zwycięstwie 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Piast Gliwice na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.

MR, Polsat Sport