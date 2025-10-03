Zakaz treningów i rozgrywania meczów? Piłkarska ekstraklasa może zawiesić rozgrywki

Dotychczas zawodnicy, występujący w najwyższych klasach rozgrywkowych w Finlandii, objęci byli wspieraną przez władze ligi oraz dofinansowywaną przez państwo polisą z firmą ubezpieczeniową Pohjola. Kryzys w branży spowodował, że firma zapowiedziała, iż bez dodatkowej pomocy ze strony rządu nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań i nie przedłuży wygasającej z końcem 2025 roku umowy. W jej miejsce nie zgłosił się dotychczas żaden ubezpieczyciel, co grozi całkowitym paraliżem zawodowej piłki nożnej w Finlandii!

Tamtejsze prawo wymaga bowiem, by każdy klub lub związek, pod auspicjami którego toczy się rywalizacja zawodowych sportowców, zapewnił zawodnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na określoną przepisami kwotę.

- Ta sprawa musi zostać bardzo szybko rozwiązana. Nie możemy być postawieni w sytuacji, w której będziemy musieli całkowicie zawiesić rozgrywki piłkarskie. Wierzę, że uda nam się znaleźć jakieś wyjście - powiedział w rozmowie z dziennikiem "Helsingin Sanomat" Mika Poutala, były panczenista, a od 2025 roku minister sportu i młodzieży.

W przypadku braku ubezpieczenia dla zawodników, kluby piłkarskiej ekstraklasy nie będą mogły od 1 stycznia ani organizować meczów, ani nawet prowadzić treningów.

Jak podają fińskie media, do "rozmów ostatniej szansy" ma dojść 15 października. W negocjacjach wezmą udział minister zabezpieczenia społecznego Sanni Grahn-Laasonen, minister sportu Mika Poutala, przedstawiciele Pohjola oraz innych firm z branży ubezpieczeniowej.

Według "Helsingin Sanomat", w Pohjola ubezpieczonych jest ponad 700 zawodników z Veikkausliiga (fińska ekstraklasa piłkarska), Ykkosliiga (drugi poziom rozgrywkowy w Finlandii), Mestis (druga klasa rozgrywek ligowych w hokeju na lodzie), Korisliiga (najwyższa klasa rozgrywkowa w fińskiej koszykówce) i Superpesis (najwyższa klasa rozgrywkowa w pesapallo, sportowej grze zespołowej, podobnej do baseballu).