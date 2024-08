Alkohol i bójka na zgrupowaniu kadry! Były piłkarz zdradził szokujące szczegóły

Do wydarzeń, o których opowiedział jeden z najlepszych piłkarzy w historii "Puchaczy", miało dojść podczas eliminacji mistrzostw Europy 2000. Finowie rozpoczęli je od wymęczonego zwycięstwa 3:2 nad Mołdawią, ale w drugim meczu niespodziewanie przegrali 0:1 z Irlandią Północną. Jak wspomina Paatelainen, zawodnicy postanowili utopić smutki po tym spotkaniu w alkoholu. Co ciekawe, miało się to odbyć za zgodą ówczesnego selekcjonera reprezentacji, Duńczyka Richarda Moellera Nielsena.

"Trener dał pozwolenie na reset, a impreza odbyła się w pokoju hotelowym, który dzieliłem z bramkarzem Anttim Niemim. W pewnym momencie jeden z zawodników zbyt mocno chwycił swojego kolegę z kadry, ten go odepchnął i rozpętała się bójka. Zanim reszta z nas się zorientowała, walka rozgorzała na poważnie. Wszyscy byli zdenerwowani po porażce z Irlandią Północną i wystarczyła mała iskierka, by doszło do zadymy. Walka po chwili przeniosła się na korytarz, z którego dochodziły straszne wrzaski" - wspomina Paatelainen w napisanej wspólnie z Jukką Lyytinenem biografii "Mixu Paatelainen: The Fighting Big Finn" (cytaty za dziennikiem "Helsingin Sanomat").

To właśnie były napastnik FC Haka, Dundee United, Aberdeen, Boltonu i Strasbourga rzucił się do rozdzielania bijących się kolegów.

"Odepchnąłem obu piłkarzy ciosami w klatkę piersiową, dzięki czemu znalazłem się między nimi. Rozkazałem, używając niecenzuralnych słów, żeby się zamknęli i wracali do pokojów. W tym momencie otworzyła się winda, z której wyszedł trener Moeller Nielsen. Patrzył na nas z otwartymi ustami, podobnie jak my na niego. Powiedziałem mu, żeby wracał do łóżka, bo wszystko jest w porządku. Cała sytuacja wyglądała absurdalnie, ale już nigdy do niej nie wróciliśmy" - powiedział były piłkarz.

Co ciekawe, ani zakrapiana alkoholem impreza, ani bójka z udziałem dwóch reprezentantów nie przeszkodziła Finlandii w... odniesieniu jednego z najcenniejszych wówczas zwycięstw "Puchaczy". Zaledwie cztery dni później wygrali oni na wyjeździe z Turcją aż 3:1, a pierwszego gola dla Finów strzelił Mixu Paatelainen.

57-letni dziś Paatelainen grał w reprezentacji w latach 1989-2000. Rozegrał 70 meczów, w których strzelił 18 goli. W latach 2011-2015 był selekcjonerem "Puchaczy".