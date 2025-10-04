Co za mecz Zielińskiego! Faworyci wyeliminowani w prestiżowym turnieju

Jan Zieliński drugi raz w tym sezonie przystąpił do rywalizacji u boku Johna Peersa. Na początku sierpnia bowiem polsko-australijski duet grał w Toronto, gdzie odpadł w drugiej rundzie.

Teraz Zieliński i Peers wystartowali w imprezie rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju. W pierwszej fazie mierzyli się z rozstawionymi z numerem 4. Simone Bolellim i Andreą Vavassorim.

Już od samego początku wydarzenia na korcie kontrolowali Polak z Australijczykiem. W pierwszych dwóch gemach serwisowych rywali mieli łącznie pięć break pointów, lecz żadnego z nich nie wykorzystali.

Zieliński i Peers dopięli swego najpierw odskakując na 3:2, a następnie zamykając partię kolejnym przełamaniem i triumfując 6:3.

Drugą odsłonę zmagań lepiej otworzyli Włosi, którzy prowadzili już 3:1. Zieliński i Peers zniwelowali jednak różnicę, a nawet poszli za ciosem.

Końcówka należała bowiem do nich - przełamali na 7:5 i zamknęli całą potyczką, eliminując wyżej notowanych przeciwników i meldując się w drugiej fazie szanghajskiego "tysięcznika".

W niej zmierzą się z Jakobem Schnaitterem i Markiem Walnerem. Niemcy odprawili Monakijczyka Romaina Arneodo i Belga Zizou Bergsa.

Jan Zieliński/John Peers - Simone Bolelli/Andrea Vavassori 6:3, 7:5