Piłkarze Widzewa w sobotnim meczu w Niecieczy z Bruk-Bet Termaliką chcą przełamać wyjazdową niemoc w tym sezonie ekstraklasy. Trener Patryk Czubak podkreśla jednak, że jego zespół zamierza nie tylko wrócić do Łodzi z kompletem punktów, ale również zapoczątkować serię zwycięstw.

Widzew jest najsłabiej punktującą drużyną na wyjazdach w obecnych rozgrywkach ekstraklasy. Łodzianie jako jedyni - przegrywając wszystkie cztery mecze na obcych boiska - do tej pory nie zdobyli na nich choćby punktu.

Nie najlepsza jest też atmosfera wokół zespołu z Łodzi, który mimo dużych wzmocnień kadrowych rozczarowuje kibiców i po dwóch ostatnich ligowych porażkach z 10 punktami zajmuje 12. miejsce w tabeli.

- Wszyscy w szatni chcą jak najszybciej rozpocząć serię zwycięstw. Nastawienie jest takie, żeby obrócić tę sytuację z ostatnich tygodni we właściwą stronę i zacząć regularnie wygrywać, a nie patrzeć tylko w dół – przyznał na piątkowej konferencji prasowej trener Widzewa.

Jego podopieczni szansę na przełamanie wyjazdowej niemocy będą mieć w sobotę. W 11. kolejce zmierzą się w Niecieczy z beniaminkiem, który ma tylko jeden punkt mniej. To będzie druga konfrontacja obu zespołów na przestrzeni 10 dni. W poprzednią środę Widzew wyeliminował na jej boisku drużynę trenera Marcina Brosza z rozgrywek Pucharu Polski, choć dokonał tego dopiero po serii rzutów karnych. Po 90 i 120 minutach był remis 2:2.

- Liczę, że rozstrzygniemy ten mecz szybciej niż ostatnio, a przy tym pokażemy większą kulturę gry, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Musimy być zdecydowanie bardziej konsekwentni i wytrwali, gdy będziemy posiadać piłkę. Małe rzeczy decydują o tym, czy będziemy w stanie wyjść spod pressingu rywala. Kilkukrotnie w poprzednim meczu nam się to udawało, ale nie jest to jeszcze coś, z czego bylibyśmy zadowoleni – zaznaczył Czubak.

