Wisła Kraków przewodzi tabeli po 11 kolejkach Betclic 1 Ligi. W poprzednim spotkaniu "Biała Gwiazda" w dramatycznych okolicznościach wyrwała remis 1:1 w derbowym starciu z KS Wieczystą - gola na wagę punktu zdobył w 97. minucie Wiktor Biedrzycki. Podopieczni Mariusza Jopa mogą pochwalić się najlepszą defensywą w całej lidze - stracili dotychczas najmniej bramek spośród wszystkich drużyn (11).

Ruch Chorzów po serii sześciu meczów bez porażki znalazł się w trudniejszym momencie sezonu. Najpierw chorzowianie odpadli z Pucharu Polski po przegranej 1:3 z Avią Świdnik, a następnie w lidze musieli uznać wyższość KS Wieczystej (2:4). "Niebiescy" wciąż pozostają blisko strefy barażowej, ale aby wrócić na właściwe tory, potrzebują przełamania i regularnego punktowania.

W lipcu tego roku oba zespoły zmierzyły się w sparingu. Wtedy górą była Wisła, która wygrała 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 20:30.

ŁO, Polsat Sport