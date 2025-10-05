Czas na starcie dwóch drużyn, które walczą o cenne punkty w tabeli La Liga. Mowa o Sevilli i Barcelonie, które choć mają odmienne cele w tym sezonie, to wciąż potrzebują zwycięstw, aby je zrealizować.

Przed gospodarzami trudne zadanie, bowiem tym razem do Andaluzji przyjedzie niepokonany w La Liga zespół. Barcelona radzi sobie lepiej niż świetnie w tym sezonie, a jedynym zespołem, który zdołał zremisować z ekipą Hansiego Flicka było Rayo Vallecano. Martwić może jedynie ostatni rezultat w Lidze Mistrzów, gdzie Barca uległa PSG 1:2, a kontuzji ponownie doznał Lamine Yamal.



Polskich kibiców może jednak cieszyć forma Polaków. W bramce ponownie znalazł się Wojciech Szczęsny, który rozegrał dwa ostatnie mecze, a cztery trafienia w tym sezonie odnotował już Robert Lewandowski, które wraz z Ferranem Torresem jest najlepszym strzelcem zespołu w lidze.



Relacja live i wynik na żywo meczu Sevilla - Barcelona od godz. 16:15 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport