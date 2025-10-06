Komplet kibiców obejrzy gwiazdy w Lublinie. Medaliści mundialu ozdobą Bogdanka Volley Cup

Już po raz czwarty w Lublinie – niespełna tydzień przed startem rozgrywek PlusLigi sezonu 2025/2026 – rozegrany zostanie turniej towarzyski, który co roku przypomina o Tomaszu Wójtowiczu – legendzie Lublina, polskiej i światowej siatkówki. Tym razem dwudniowa rywalizacja rozpocznie się 11 października, a w gronie czterech drużyn mamy trzy supermocne ekipy z Polski i przedstawiciela Serie A, w której przed laty grał także nasz mistrz świata i mistrz olimpijski. W sobotnich półfinałach Bogdanka LUK Lublin podejmie JSW Jastrzębski Węgiel, a PGE Projekt Warszawa zmierzy się z ekipą Cisterny Volley. Już teraz czuć wielkie emocje towarzyszące turniejowi, a organizatorzy ogłosili, że do sprzedaży trafi jeszcze mała, dodatkowa pula biletów.

– Nauczyłem się w trakcie sezonu kadrowego z tym żyć, bo tutaj w każdym meczu była ogromna odpowiedzialność i praktycznie w każdym spotkaniu byliśmy faworytem. Pewnie podobnie będzie teraz w Lublinie, no bo jak jest się mistrzem Polski, to zawsze są duże oczekiwania. Wszyscy się będą na pewno na nas nastawiać, bo zawsze jest to powiedzenie, że „bij mistrza”. No cóż, trzeba z tym żyć. Takie jest życie sportowca. Chyba lepiej być w tej pozycji niż w takiej, że wszyscy cię lekceważą. Ja się cieszę, że jako mistrz Polski przystępujemy do tego sezonu w PlusLidze – mówi Marcin Komenda, rozgrywający biało-czerwonych i Bogdanki LUK Lublin. W składzie mistrzów Polski jest aż pięciu graczy z ostatnich mistrzostw świata rozgrywanych na Filipinach, a na turnieju pojawi się łącznie aż siedmiu brązowych medalistów: Komenda, Wilfredo Leon i Kewin Sasak (Bogdanka LUK), Maksymilian Granieczny (JSW Jastrzębski) oraz Jakub Kochanowski, Jan Firlej i Artur Szalpuk (wszyscy PGE Projekt).

– Myślę, że osoby odpowiedzialne za komponowanie naszego składu zrobiły bardzo dobrą robotę, bo po jednym sezonie, nie dość, że zdobyliśmy mistrzostwo Polski, to jeszcze spora część chłopaków miała możliwość i pojechała na mistrzostwa świata. Reprezentowała swoje kraje na mundialu czy wcześniej w Lidze Narodów. Także na pewno dla nas, dla zawodników, jak i dla klubu, jest to spore wyróżnienie – mówi Kewin Sasak, który nie ukrywał radości z brązowego medalu wywalczonego w Manili, a teraz będzie jedną z gwiazd wydarzenia w Lublinie. Sponsorem tytularnym turnieju jest Lubelski Węgiel Bogdanka S.A, sponsorem strategicznym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., sponsorem głównym Grupa Kom – Eko S.A, sponsorem Browar Jagiełło, miasto gospodarz to Lublin, a partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Lubelskie.

– W trakcie zawodów w Hali Globus pojawią się także dawni mistrzowie świata i olimpijscy z drużyny trenera Huberta Jerzego Wagnera, cieszę się że po raz kolejny będziemy mieli okazję ich gościć – podkreśla Paweł Markiewicz, prezes Fundacji Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza. W trakcie Bogdanka Volley Cup można będzie nabyć także wyjątkowe banknoty kolekcjonerskie, upamiętniające najwybitniejszych siatkarzy właśnie z zespołu trenera Huberta Jerzego Wagnera. Już 11 i 12 października można będzie kupić pierwsze z serii banknoty poświęcone Tomaszowi Wójtowiczowi i Lechowi Łasko. Banknoty będą w wolnej sprzedaży, w promocyjnej cenie 110 złotych za sztukę. Będzie je można nabyć w holu hali Globus, na stoisku klubu Bogdanka LUK Lublin.

Przypomnijmy, że w trzech dotychczasowych edycjach turnieju triumfowały w Lublinie: Bogdanka LUK Lublin, Saturnia Catania i przed rokiem ekipa z Perugii. – Jesteśmy dumni, że od pierwszej edycji towarzyszymy temu wyjątkowemu wydarzeniu jako sponsor tytularny. Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to coś więcej niż turniej – to święto siatkówki, które łączy sportową rywalizację na najwyższym poziomie z wartościami, jakie reprezentował patron wydarzenia. Z każdą edycją obserwujemy, jak turniej zyskuje na randze, a Lublin staje się ważnym punktem na siatkarskiej mapie Europy. Cieszymy się, że jako firma głęboko zakorzeniona w regionie, możemy wspierać inicjatywy, które budują prestiż Lubelszczyzny i wzmacniają pozytywny wizerunek polskiego sportu. To dla nas nie tylko obowiązek – to prawdziwa przyjemność i powód do satysfakcji – mówi Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych LW Bogdanka.

Obsada Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza 2025:

Bogdanka LUK Lublin – mistrz Polski, zdobywca Challenge Cup, uczestnik Ligi Mistrzów

JSW Jastrzębski Węgiel – brązowy medalista Ligi Mistrzów, zdobywca TAURON Pucharu Polski

PGE Projekt Warszawa – brązowy medalista PlusLigi, ćwierćfinalista Ligi Mistrzów

Cisterna Volley (Włochy) – jeden z najciekawszych projektów Serie A

Terminarz turnieju (11 - 12 października 2025 roku):

Miejsce: Hala Globus im. Tomasza Wójtowicza

Sobota 11 października (półfinały):

Bogdanka LUK Lublin – JSW Jastrzębski Węgiel (godz. 17.00)

PGE Projekt Warszawa – Cisterna Volley (19.30)

Niedziela 12 października:

mecz o 3. miejsce – 15.30

mecz o 1. miejsce – 18.00.

KN, Informacja prasowa