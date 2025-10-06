Porażka w Szanghaju, a potem rozstanie z trenerem. Problemy znanego tenisisty

27-latek nie ma ostatnio najlepszego czasu. Od porażki w 1/8 finału US Open rozpoczęła się jego seria porażek w pierwszej rundzie: w Hangzhou z Valentinem Royerem, w Pekinie z Flavio Cobollim i w końcu z Yoshihito Nishioką w Szanghaju.

Jak się okazuje, ostatnia z nich przelała czarę goryczy. Trener przygotowania fizycznego Rublowa Marcos Borderias poinformował o zakończeniu współpracy z tenisistą.

"Zamykam niesamowity trzyletni rozdział pełen nauki, rozwoju i wspaniałych doświadczeń. Jestem wdzięczny za szansę i wszystko, co przeżyłem po drodze" - napisał Borderias w najnowszym wpisie na Instagramie.



Rublow to obecnie 14. zawodnik rankingu ATP. Liderem jest Carlos Alcaraz.