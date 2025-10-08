ORLEN Wisła Płock - Eurofarm Pelister na żywo. Liga Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo

ORLEN Wisła Płock udanie zainaugurowała rozgrywki Ligi Mistrzów w tym sezonie. Rozpoczęła bowiem od dwóch zwycięstw: z OTK Bank-Pick Szeged (34:33) i RK Zagrzeb (30:27).

Po wiktoriach przyszła jednak porażka. "Nafciarze" ulegli na wyjeździe po zaciętej rywalizacji Magdeburgowi. Ekipa z Niemiec triumfowała 27:26.

Zajmujący czwarte miejsce w tabeli płocczanie w czwartej kolejce Ligi Mistrzów mierzą się we własnej hali z Eurofarmem Pelister. Przeciwnicy plasują się na siódmej lokacie.



Drużyna z Macedonii Północnej europejską przygodę otworzyła od wiktorii z RK Zagrzeb (25:23). Kolejne dwa mecze to przegrane: 27:33 z PSG i 28:31 z GOG.

- Pelister to zespół, który w porównaniu z ubiegłym sezonem zrobił wyraźny krok naprzód - ma lepszych zawodników i więcej doświadczenia w Lidze Mistrzów. Grali w tych rozgrywkach już w poprzednim roku, więc doskonale rozumieją ich specyfikę - powiedział Xavi Sabate, trener ORLEN Wisły Płock.

Relacja live i wynik na żywo meczu ORLEN Wisła Płock - Eurofarm Pelister na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.