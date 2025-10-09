Aryna Sabalenka - Ludmiła Samsonowa na żywo. WTA w Wuhan. Relacja live i wynik online

Aryna Sabalenka wróciła do rywalizacji podczas turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Poprzednio bowiem Białorusinka wystąpiła w wielkoszlemowym US Open, gdzie okazała się najlepsza, pokonując w finale Amerykankę Amandę Anisimovą.

ZOBACZ TAKŻE: Demolka Świątek na Wimbledonie. Ponownie staną naprzeciwko siebie (WIDEO)

W Chinach Sabalenka została rozstawiona z "1", dzięki czemu w pierwszej rundzie miała wolny los. W drugiej mierzyła się z Rebeccą Sramkovą. Słowaczka zawiesiła poprzeczkę wysoko - wygrała pierwszego seta, ale Białorusinka zdołała odwrócić losy spotkania i sięgnąć po wiktorię.

W starciu trzeciej fazy imprezy w Wuhan Sabalenka gra z turniejową "16" - Ludmiłą Samsonową. Rosjanka dotąd wyeliminowała Kolumbijkę Emilianę Arango i Amerykankę Sofię Kenin.

To szósta bezpośrednia potyczka między Sabalenką a Samsonową. Trzy z nich zwyciężyła Białorusinka, a w dwóch górą była Rosjanka.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aryna Sabalenka - Ludmiła Samsonowa na Polsatsport.pl.