El. MŚ 2026: Czechy - Chorwacja. Relacja live i wynik na żywo

To jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań spośród wszystkich zaplanowanych na 9 października. Przed tym meczem Chorwacja w czterech potyczkach uzbierała komplet dwunastu punktów i odnotowała znakomity bilans bramkowy 17:1. Złożyło się na to m.in. zwycięstwo z Czechami aż 5:1.

Nasi południowi sąsiedzi poza wspomnianym niepowodzeniem, wygrali pozostałe spotkania i zdobyli tyle samo punktów, co Chorwacja, ponieważ rozegrali jeden mecz więcej. Przewaga obu reprezentacji nad resztą stawki wynosi już sześć "oczek".

Poza bezpośrednią konfrontacją, obie ekipy mają zaplanowane na październik jeszcze jedno starcie w ramach eliminacji. Chorwacja gra u siebie z Gibraltarem, natomiast Czechy na wyjeździe z Wyspami Owczymi. W grupie jest jeszcze Czarnogóra.

