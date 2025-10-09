One Veszprem - Industria Kielce na żywo. Liga Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo

One Veszprem - Industria Kielce to spotkanie fazy grupowej Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Relacja live i wynik na żywo meczu One Veszprem - Industria Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

Industria Kielce udanie zainaugurowała rozgrywki Ligi Mistrzów w tym sezonie. Pokonała bowiem przed własną publicznością 38:27 Kolstad Handball.

 

Następnie było jednak gorzej. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa zanotowali dwie porażki z rzędu: na wyjeździe ze Sportingiem (37:41) i u siebie z Fuechse Berlin (32:37).

 

Zajmujący szóste miejsce w tabeli kielczanie w czwartej kolejce Ligi Mistrzów mierzą się na Węgrzech z One Veszprem. Rywale plasują się na trzeciej lokacie.

 

Drużyna prowadzona przez Xaviera Pascuala europejską kampanię od porażki z Aalborgiem (28:32). Później Veszprem sięgnęło po dwie wiktorie: z Nantes (30:25) i Dinamem Bukareszt (30:27).

 

- To drużyna, w której każdy zawodnik potrafi zrobić coś niekonwencjonalnego. Ich gra jest płynna i zaskakująca -  stwierdził w temacie ekipy Veszprem Arkadiusz Moryto, skrzydłowy Industrii.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu One Veszprem - Industria Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

