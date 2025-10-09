Ślepsk Malow Suwałki - skład na sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

Ślepsk Malow Suwałki awansował do PlusLigi w 2019 roku i rozegrał w niej już sześć sezonów. Największy sukces przyniósł rok 2021 - jedyny do tej pory awans do fazy play-off i siódme miejsce w końcowej klasyfikacji. Ostatni sezon suwalczanie zakończyli na dziesiątej pozycji.

Przed rozpoczynającym się sezonem w drużynie zaszły spore zmiany. Odeszło kilku czołowych siatkarzy, m.in. libero Mateusz Czunkiewicz, przyjmujący Paweł Halaba, środkowy Quentin Jouffroy, czy rozgrywający Matias Sanchez. Kto ich zastąpi? Wśród nowych graczy są m.in. wicemistrz świata Asparuh Asparuhov, doświadczeni środkowi Jan Nowakowski i David Smith oraz libero Bartosz Mariański; za rozegranie będą odpowiadali Kamil Droszyński oraz Karol Jankiewicz.

Kto zagra w Ślepsku Malow Suwałki w nowym sezonie? W jakim składzie wystąpi ta drużyna? Jakie zmiany zaszły w zespole? MKS Ślepsk Malow Suwałki – kadra na sezon 2025/2026; siatkarze, trener, transfery w załączonej galerii zdjęć: