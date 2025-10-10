To będzie kolejne trudne spotkanie Rinderknecha w tym turnieju. Francuski tenisista wcześniej pokonał m.in. Alexandra Zvereva, Jiriego Leheckę i Felixa Auger-Aliassime'a.

Rosjanin w drodze do półfinału okazał się lepszy od Alejandro Davidovich Fokiny, Learnera Tiena i Alexa de Minaura. W całym turnieju stracił zaledwie seta.

To będzie dopiero drugie starcie Miedwiediewa i Rinderknecha. Poprzednie, które odbyło się podczas US Open w 2022 roku, wygrał Rosjanin.

W pierwszym półfinale zmierzą się Novak Djokovic oraz Valentin Vacherot.

Relacja live i wynik na żywo meczu Daniił Miedwiediew - Arthur Rinderknech na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport