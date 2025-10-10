ATP w Szanghaju: Daniił Miedwiediew - Arthur Rinderknech. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Daniił Miedwiediew zagra z Arthurem Rinderknechem w półfinale turnieju ATP w Szanghaju. Relacja live i wynik na żywo meczu Daniił Miedwiediew - Arthur Rinderknech na Polsatsport.pl.

To będzie kolejne trudne spotkanie Rinderknecha w tym turnieju. Francuski tenisista wcześniej pokonał m.in. Alexandra Zvereva, Jiriego Leheckę i Felixa Auger-Aliassime'a. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Jak porażka Igi Świątek wpłynie na ranking WTA? Aryna Sabalenka może spać spokojnie

 

Rosjanin w drodze do półfinału okazał się lepszy od Alejandro Davidovich Fokiny, Learnera Tiena i Alexa de Minaura. W całym turnieju stracił zaledwie seta. 

 

To będzie dopiero drugie starcie Miedwiediewa i Rinderknecha. Poprzednie, które odbyło się podczas US Open w 2022 roku, wygrał Rosjanin. 

 

W pierwszym półfinale zmierzą się Novak Djokovic oraz Valentin Vacherot.

 

KP, Polsat Sport
