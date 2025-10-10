Raszynianka w trzeciej rundzie wygrała z Belindą Bencic 7:6 (7-2), 6:4. We wcześniejszym starciu okazała się wyraźnie lepsza od Marie Bouzkovej (6:1, 6:1), a w pierwszym spotkaniu miała tzw. wolny los. Warto dodać, że Świątek w Wuhan rywalizuje po raz pierwszy w karierze.

Rywalką Świątek na drodze do półfinału będzie Jasmine Paolini. Rozstawiona z "siódemką" zawodniczka nie miała w Chinach łatwego przetarcia. W swoim pierwszym spotkaniu wygrała z Yue Yuan, ale, by rozstrzygnąć rywalizację na swoją korzyść, potrzebowała ponad dwóch godzin. W walce o ćwierćfinał jej przeciwniczką była Clara Tauson. Dunka skreczowała jednak w trzecim secie, dając Włoszce awans.

W ostatnich trzech edycjach turnieju triumfowała Aryna Sabalenka. W zeszłorocznym finale liderka światowego rankingu wygrała z Qinwen Zheng 6:3, 5:7, 6:3.

Turniej w Wuhan to ostatni z "tysięczników" w kobiecym sezonie. Warto przypomnieć, że pod koniec października zawodniczki udadzą się na dłuższą przerwę. Najlepsze z nich czeka jeszcze udział w WTA Finals w Rijadzie w listopadzie. W Arabii Saudyjskiej na pewno nie zabraknie Świątek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Jasmine Paolini na Polsatsport.pl. Początekw piątek 10 października o godzinie 13:00.