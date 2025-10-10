Gauff w piorunującym stylu znalazła się w ćwierćfinale imprezy. Rozstawiona z "3" zawodniczka w pierwszej rundzie miała wolny los, natomiast w kolejnych odprawiła Japonkę Moyukę Uchijimę (6:1, 6:0) i Chinkę Shuai Zhang (6:3, 6:2). W walce o półfinał Amerykanka odniosła trzeci pewny triumf, tym razem pokonując Niemkę Laurę Siegemund.

Rywalką Gauff będzie Jasmine Paolini. Włoszka Do tej pory spędzała na chińskim korcie sporo czasu. Na początku w trzech setach (3:6, 6:4, 6:3) odprawiła Yue Yuan, a później pokonała Clarę Tauson (3:6, 6:1, 3:1 - krecz Dunki). Pokaz siły zademonstrowała natomiast w ćwierćfinale, gdzie w tzw. godzinę z prysznicem pokonała Igę Świątek 6:1, 6:2.

Turniej w Wuhan to ostatni z "tysięczników" w kobiecym sezonie. Warto przypomnieć, że pod koniec października zawodniczki udadzą się na dłuższą przerwę. Najlepsze z nich czeka jeszcze udział w WTA Finals w Rijadzie w listopadzie.



W ostatnich trzech edycjach turnieju triumfowała Aryna Sabalenka. W zeszłorocznym finale liderka światowego rankingu wygrała z Qinwen Zheng 6:3, 5:7, 6:3. Czy ktoś będzie w stanie zdetronizować Białorusinkę?

Relacja live i wynik na żywo meczu Jasmine Paolini - Coco Gauff na Polsatsport.pl.